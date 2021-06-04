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«Взломали»: бывший продюсер Артемьева опровергла информацию о его заболевании раком
Фото: «Татьянин день», 2007 год

«Взломали»: бывший продюсер Артемьева опровергла информацию о его заболевании раком

Михаил Алимов

Звезды

Актер Артем Артемьев, известный по сериалу «Татьянин день», не болеет раком кишечника и не собирает никаких денег на лечение, сообщила его подруга и бывший продюсер Виталия Солнечная. Ранее на его странице в Facebook был опубликован пост с сообщением о сборе денег на лечение от этой тяжелой болезни и с фотографиями актера.

— Последние несколько лет Артем не ведет светской жизни и не дает интервью. Его страницу взломали. У него нет никакого рака кишечника. Все хорошо. Мы пытались удалить эту страницу в соцсети, но не получалось. Пароли изменены. Артем сейчас в творческом отпуске, занимается совсем другими вещами, не связанными с кино. Недавно у него родился ребенок, — утверждает экс-продюсер.

Также она просит ни в коем случае не переводить деньги на указанные карты и счета. Солнечная сказала изданию «СтарХит», что Артемьев «никогда бы не опустился бы до попрошайничества у фанатов».

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