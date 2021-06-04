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Новый асфальт появится на участке Тверской улицы Москвы
Фото: Анна Быкова

Новый асфальт появится на участке Тверской улицы Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Асфальт по технологии укладки «единым ковром» заменят в центре столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы проведут на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц — от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны — в период с 11 до 14 июня. Уточняется, что ремонт будут проводить в ночное время, с 23:00 до 05:00.

— Всего заменим 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, — отметили в ведомстве.

Движение транспорта на участке протяженностью 1,5 километра перекроют на время ремонта.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог и прокладку тротуаров к 57 школам проведут в Подмосковье к осени.

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