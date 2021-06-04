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Прокуратура проверит сообщение СМИ о нарушении жилищных прав москвички
Фото: Генпрокуратура

Прокуратура проверит сообщение СМИ о нарушении жилищных прав москвички

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ломоносовский проспект Карта всех событий

Один из федеральных каналов показал сюжет о москвичке, чьи жилищные права нарушает сосед по квартире. Информацию об этом проверит прокуратура, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 4 июня.

Согласно сюжету телеканала, 1/2 доли квартиры на Ломоносовском проспекте, в которой проживает героиня, пять лет назад купил мужчина. В какой-то момент он начал принуждать соседку к сделке по отчуждению ее половины жилплощади, используя при этом противоправные действия.

Москвичка неоднократно обращалась в полицию, однако ей отказывали в возбуждении уголовного дела. В настоящее время Гагаринская межрайонная прокуратура отметила решения об отказе в возбуждении уголовного дела и поставила ситуацию на особый контроль.

Так как законное решение не было принято в течение длительного срока, а все разумные сроки уголовного судопроизводства нарушены, начальнику ОМВД России по Гагаринскому району Москвы внесено представление об устранении нарушений закона, пояснила Людмила Нефедова.

Ранее прокуратура потребовала 18,5 года колонии для женщины, выбросившей из окна ребенка.

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