Эд Ширан выступит на шоу от TikTok в рамках Евро-2020 по футболу

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Британский музыкант Эд Ширан 25 июня даст концерт на футбольном стадионе Портмен Роуд в городе Ипсвич. Выступление исполнителя пройдет в рамках шоу TikTok, приуроченного к чемпионату Европы — 2020. Все желающие могут присоединиться к концерту, потому что его трансляция будет вестись в аккаунте певца в социальной сети.

Выступление начнется 25 июня в 23:00 по московскому времени. Для тех, кто не успеет посетить онлайн-концерт Эда Ширана, будут вестись повторные трансляции: 26 июня в 12:00, 27 июня в 03:00 и 9 июля в 22:00 по московскому времени.

— Не могу дождаться выступления на шоу TikTok в рамках Евро-2020! Я люблю стадион Портмен Роуд и с нетерпением жду момента, когда смогу спеть для своих фанатов и представить новый сингл. До встречи 25 июня, — поделился эмоциями исполнитель.

Шоу TikTok в рамках Евро-2020 позволит фанатам музыки и футбола по всему миру объединиться во время одного праздника, а также закрепить партнерство между УЕФА-2020 и социальной сетью.

Ранее сообщалось, что эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей на Евро-2020.

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