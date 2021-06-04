Предметы говорят, о чем дети молчат

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Интерактивная выставка «Говорящие предметы» продлится в Музее Москвы до 6 июня. Этот социальный проект направлен на то, чтобы люди задумались над тем, что чувствуют дети, которые стали жертвами насилия.

— К сожалению, общество мало говорит об этой проблеме. Многие даже не задумываются о том, что чувствует ребенок, когда с ним грубо обращаются в семье или вообще игнорируют. Мы надеемся, что рассказы от лица предметов, которые стали свидетелями насильственных сцен, но которые не могут помочь, заставят переосмыслить какие-то моменты в воспитании будущего поколения, — говорит национальный директор российского комитета «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.

Похожие темы в Музее Москвы уже затрагивали. В прошлом году была выставка «Фамильные ценности», в которой один из стендов посвятили некой традиции насилия при воспитании детей с реальными историями.

— Мы рады фактически снова поднять одну из важнейших тем. Это еще одна попытка уйти от паттернов насильственного воспитания, — говорит генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

При посещении выставки необходимо взять аудиогарнитуру. Инсталляция разделена на комнаты обычной типовой квартиры, в них остались только следы произошедшего и герои — предметы интерьера. На выставке они «оживают»: с помощью QR-кодов можно увидеть их истории целиком, посмотрев социальные ролики.

— Тема, которую подняли в рамках музейной экспозиции, очень важная. Даже с виду благополучные семьи порой нуждаются в помощи специалистов. Поэтому необходимо проводить профилактические меры и напоминать родителями о том, что дети переживают и как это может отразиться на их будущем, — пояснила заместитель директора ГБОУ«Городской психолого-педагогический центр» Егупова Ольга Владимировна.

В проекте приняли участие многие медийные личности: Антон Долин, Константин Хабенский, Алексей Кортнев, Денис Косяков, Лиза Боярская, Мурад Османн, Наталья Османн, Александр Незлобин, Никита Кукушкин, Нонна Гришаева, Максим Виторган. Тутта Ларсен считает, что в этой ситуации виноватых нет, есть наследственность или системная поломка, которую мы все вместе можем изменить.

— Я из благополучной семьи, но мне тоже доставались шлепки от родителей. Сегодняшние дети уже другие. Они не позволяют насилию происходить так, как позволяли это мы. Они не считают это нормой, они хотят ответов на вопросы, они не считают, что взрослые умнее и лучше лишь потому, что они старше. Здорово, что мы начали слушать наших детей. Я верю, мы способны выстроить отношения между старшим и младшим поколениями, при которых никто не будет страдать,— делится певица.

Справка «ВМ»

Детские деревни SOS — крупнейшая в мире благотворительная ассоциация помощи детям, которая существует уже более 70 лет и работает сейчас в 137 странах. Российский комитет «Детские деревни SOS» был учрежден в 1994 году. Одно из ключевых направлений организации сегодня — программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи.

Читайте также: Выставка «Град обреченный» открылась в Музее Пушкина