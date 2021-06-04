Политехнический музей проведет тематическую экскурсию в Открытой коллекции

Фото: Пресс-служба Политехнического музея

Политехнический музей приглашает детей и взрослых в Открытую коллекцию, где пройдет тематическая экскурсия под названием «Что здесь самое грязное?». Событие организовано в рамках международной просветительской акции Русского географического общества «Ночь географии», а также приурочено ко Дню эколога.

Посетителям Открытой коллекции предложат порассуждать на тему экологичности и обратить внимание на то, что раньше замена натуральных тканей, дерева, кости или меха животных искусственными материалами воспринималась как достижение науки и технологий, а сейчас принято задумываться об осознанности не только производства, но и потребления.

На экскурсии гости проследят эволюцию использования топлива в автомобилях, узнают истории про первые автомобили с бензиновым двигателем, увидят электромобиль, использовавшийся на Олимпиаде 1980 года в Москве, а также рассмотрят макеты различных электростанций, в том числе необычных — приливной и солнечной.

Акции пройдет 5 и 6 июня в 18:00.

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