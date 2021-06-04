«Волнительно вдвойне»: Игорь Николаев и Валерия записали совместную песню

Фото: instagram/igor_nikolaev_music

Российский музыкант и композитор Игорь Николаев в пятницу, 4 июня, опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором анонсировал новую композицию, записанную вместе с певицей Валерией.

— Рождение песни — всегда волнительно, а рождение дуэта — волнительно вдвойне! Скоро — на ваш суд совершенно новый трек, который мы с Валерией записали, — подписал пост исполнитель.

Фанаты и друзья звезд прокомментировали публикацию и высказали свою радость в связи с появлением нового трека.

«О-о-о-о, ждем!!», — написала певица Алсу.

«Ждем с нетерпением»; «Вот это я понимаю, заслуженные артисты. Артисты, чье имя и талант заслуженно зарабатывались годами, десятилетиями, народной любовью»; «Это точно шедевр будет», — оставили комментарии другие подписчики Николаева.

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