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Полицейские задержали молодого мужчину с наркотиками в центре Москвы
Фото: moscow-live

Полицейские задержали молодого мужчину с наркотиками в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Сотрудники столичного отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали на Нижней Красносельской улице 24-летнего москвича, у которого находились свертки с наркотиком. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО в пятницу, 4 июня.

Как показала экспертиза, в свертках содержалось вещество мефедрон. Общий вес изъятого наркотического средства составил 5 граммов.

Задержанный признался, что планировал продать наркотики.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства молодого человека, во время которого обнаружили и изъяли еще 25 свертков с веществом общей массой 147 граммов, его направили на экспертизу. Кроме того, в квартире находились ноутбук, электронные весы в количестве двух штук, магниты и пакеты с застежкой типа «салазки».

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Решения суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

Ранее пассажира такси с килограммом наркотиков задержали под Серпуховом.

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