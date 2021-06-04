Жителя столицы ограбили нанятые им ремонтники

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Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 3к1 Карта всех событий

Жителя столицы избили и ограбили двое мужчин, которые делали ремонт в его квартире. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 43-летний безработный, который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения. Прибывшие по вызову правоохранители выяснили, что в квартире по улице 6-я Радиальная, 3 на москвича напали двое малознакомых ему мужчин, которых он нанял для проведения ремонта. Они избили хозяина квартиры, а также забрали у него 140 тысяч рублей, документы и мобильный телефон.

Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, в также ушибы лица и тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

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