Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителя столицы ограбили нанятые им ремонтники
Фото: moscow-live

Жителя столицы ограбили нанятые им ремонтники

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 3к1Карта всех событий

Жителя столицы избили и ограбили двое мужчин, которые делали ремонт в его квартире. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 43-летний безработный, который сообщил, что стал жертвой разбойного нападения. Прибывшие по вызову правоохранители выяснили, что в квартире по улице 6-я Радиальная, 3 на москвича напали двое малознакомых ему мужчин, которых он нанял для проведения ремонта. Они избили хозяина квартиры, а также забрали у него 140 тысяч рублей, документы и мобильный телефон.

Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, в также ушибы лица и тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

Читайте также: Неизвестный отобрал у москвича 200 тысяч рублей на парковке у магазина

уголовное делограбежполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте