Цена нефти Brent поднялась выше 72 долларов впервые с мая 2019 года

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 4 июня.

Темпы роста мировых цен на нефть ускорились на один процент. К 16:20 по московскому времени 4 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 72,08 доллара за баррель. Цена увеличилась на 1,08 процента.

При этом июльские фьючерсы на WTI увеличились на 1,25 процента и составили 69,67 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что курс евро упал ниже 89 рублей впервые с 1 апреля.

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