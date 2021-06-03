Намерение Минфина РФ отказаться от доллара оказало поддержку рублю

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Согласно данным по состоянию на 11:30 утренних торгов 3 июня на столичной бирже курс доллара поднялся на 0,19 процента, добравшись до отметки 73,29 рубля за доллар.

Днем ранее американская валюта упала на 0,49 процента до уровня 73,15 рубля. Инвесторы все также продолжают следить за геополитическими новостями. Ожидаемая встреча президентов России и Соединенных Штатов поддерживает позитивное отношение к российской национальной денежной единице. Хотя пока нет какой-либо конкретики по темам, которые обсудят лидеры двух стран, в теории возможно улучшение отношений.

На рост отечественной валюты также влияет высокая стоимость нефти. Заявления, которые были озвучены во время заседания стран ОПЕК, все еще продвигают вверх стоимость сырья. Еще одним плюсом ко всему этому стала приостановка переговоров с Ираном по поводу ядерной сделки.

Вместе с тем в Северной столице подходит к завершению второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), во время которого высокопоставленные чиновники и предприниматели говорят о высоком уровне восстановления российской экономики, а также делятся дальнейшими планами развития. Ожидается, что объем сделок, которые будут заключены во время форума, станет рекордным и составит более пяти триллионов рублей.

Также стало известно, что Министерство финансов России за июнь собирается изменить структуру Фонда национального благосостояния, полностью выйдя из доллара, отмечает «Экономика сегодня».

На полях ПМЭФ-2021 эксперты обсуждают будущее российской налоговой системы. Гости и эксперты говорят о новых условиях, в которых бизнесу приходится осуществлять свою деятельность. По их мнению, именно это задает тон тем изменениям, которые проходят в налоговой системе.

— Данные изменения изначально затрагивают малый и средний бизнес. В 2020 году ведение отчетности в электронном виде для предпринимателей стало обязательным, — говорится в тексте описания дискуссии.

При этом уточняется, что введение обязательства по использованию контрольно-кассовой техники привело к тому, что стала необходимой отмена Единого налога на вмененный доход, а также к «обелению» бизнеса, отмечает «Царьград».

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