«Дороже остальных»: диетолог рассказала, как выбрать квас в магазине

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Наступило жаркое время года. Все популярнее становятся прохладительные напитки. Традиционно летом в моде у россиян квас. Однако, чтобы он не нанес вреда организму, важно выбрать его правильно, говорит врач-диетолог, руководитель собственной студии здоровья Ольга Шмелева.

— В квасе должно быть как можно меньше консервантов, эмульгаторов, красителей, чтобы он был более натуральный. Правда, в этом случае он будет и по цене дороже остальных. Когда покупаете дешевый, то риск получить квас на основе эмульгаторов-красителей, типа лимонада из растворенного порошка, гораздо больше, — поделилась своим мнением специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, недобросовестные производители могут добавлять в квас много сахаров для улучшения вкусовых качеств и те же самые компоненты, которые входят в состав газировок. А они не утоляют жажду, а наоборот, вызывают большее желание пить и покупать эти напитки снова и снова, добавила эксперт.

— Чем больше сахаров — тем больше шансов, что туда добавляется что-то для улучшения вкуса и из-за этого большая вероятность повысить астматическое давление крови. Жидкость в таких условиях будет дольше задерживаться организме, — пояснила спикер.

Квас, уточняет она, не должен быть очень сладким. Правда, обладающий такими качествами напиток проще приготовить в домашних условиях, чем найти в магазинах, резюмировала собеседник «ВМ».

Ранее диетолог Поляков назвал вредные качества кваса.

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