Россиянам назвали самый дешевый вариант окрошки

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Самый дешевый вариант окрошки основан на газированной минеральной воде, а самой дорогой — на квасе с говядиной. Такие данные приводятся в исследовании сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров «CберМаркет».

Так, цена окрошки на порцию, рассчитанную на 4-5 человек, на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация этого блюда на квасе с мясом говядины — 702 рубля.

А классический рецепт окрошки, состоящий из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов, редиса и зелени, будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек. Такой же рецепт этого летнего блюда, но на кефире будет дешевле — 506 рублей.

Для тех, кто не употребляет мясо, есть рецепт окрошки на квасе с консервированным тунцом, он обойдется россиянам в 513 рублей. А вегетарианская окрошка на квасе на нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей, передает РИА Новости.

Ранее диетолог рассказала, кому опасно есть окрошку.

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