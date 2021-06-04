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Трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5–6 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5–6 июня

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

Трамваи не будут ходить в Строгино 5 и 6 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.

— Маршруты № 10, 15, 21 и 30 в эти дни работать не будут. Маршрут трамвая № 31 будет продлен от метро «Войковская» до Михалкова (МЦК Коптево), — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вместо этого запустят временные маршруты автобусов № 021 от Таллинской улицы через улицы Кулакова и Маршала Катукова до станции метро «Щукинская». Кроме того, маршрут № 030 поедет от Таллинской улицы через станции метро «Строгино» и «Щукинская» до МЦК Стрешнево.

Изменения вызваны проведением работ путей на пересечении улиц Таллинская и Кулакова, отмечается в Telegram-канале департамента.

Трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5–6 июняФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось, что более 200 новых трамваев появится в Москве до конца 2022 года.

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