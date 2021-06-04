Психолог объяснила, что делать, если ребенок просится домой из детского лагеря

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Не все дети, впервые оказавшиеся в летнем лагере, радуются новому для себя формату отдыха. Часто бывает, что спустя несколько дней после заезда дети просят родителей забрать их домой. Как лучше всего поступить в данной ситуации, рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова.

— На мой взгляд, в данном случае обязательно нужно поговорить с вожатым в тихой обстановке, например, вечером, когда все дети уже спят. Во время разговора можно выяснить, что происходит, замечает ли он что-то в поведении ребенка, а также узнать, не происходил ли какой-то конфликт или ситуация, с которой ему сложно справиться, — посоветовала специалист.

По ее мнению, лучше разобраться, потому что возможно это просто первая импульсивная реакция на то, что ребенок остался один. Поэтому не стоит сразу выполнять просьбу малыша. Вместе этого желательно договориться с ним о том, что папа и мама приедут в лагерь в первый родительский день.

— Ребенок должен побыть какое-то время наедине с возникшим напряжением. Если ситуация действительно будет разворачиваться в худшую сторону, то уже надо принимать меры, — пояснила Ирина Попова.

Бывает такое, что ребенка впервые отправляют в детский лагерь, когда он еще не готов к такому отдыху, отмечает ФАН.

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