Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психолог объяснила, что делать, если ребенок просится домой из детского лагеря
Фото: pixabay.com

Психолог объяснила, что делать, если ребенок просится домой из детского лагеря

Елена Фролова

Общество

Не все дети, впервые оказавшиеся в летнем лагере, радуются новому для себя формату отдыха. Часто бывает, что спустя несколько дней после заезда дети просят родителей забрать их домой. Как лучше всего поступить в данной ситуации, рассказала семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова.

— На мой взгляд, в данном случае обязательно нужно поговорить с вожатым в тихой обстановке, например, вечером, когда все дети уже спят. Во время разговора можно выяснить, что происходит, замечает ли он что-то в поведении ребенка, а также узнать, не происходил ли какой-то конфликт или ситуация, с которой ему сложно справиться, — посоветовала специалист.

По ее мнению, лучше разобраться, потому что возможно это просто первая импульсивная реакция на то, что ребенок остался один. Поэтому не стоит сразу выполнять просьбу малыша. Вместе этого желательно договориться с ним о том, что папа и мама приедут в лагерь в первый родительский день.

— Ребенок должен побыть какое-то время наедине с возникшим напряжением. Если ситуация действительно будет разворачиваться в худшую сторону, то уже надо принимать меры, — пояснила Ирина Попова.

Бывает такое, что ребенка впервые отправляют в детский лагерь, когда он еще не готов к такому отдыху, отмечает ФАН.

Читайте также: Психолог объяснила, как понять, готов ли ребенок к первой поездке в лагерь

детский лагерьродителипсихотерапевт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте