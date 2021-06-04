Евросоюз запретил авиакомпаниям Белоруссии полеты в своем воздушном пространстве
Евросоюз запретил авиакомпаниям Белоруссии летать в воздушном пространстве стран ЕС и совершать посадку в европейских аэропортах. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничительные меры начали усиливать из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. Теперь авиакомпании республики не смогут организовывать полеты в страны ЕС.
Совет ЕС ввел соответствующий запрет в пятницу, 4 июня. Он будет касаться белорусских перевозчиков всех типов, пишет ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.
Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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