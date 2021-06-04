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Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил о непричастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Российские спецслужбы не причастны к ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в подобных ситуациях не может присутствовать международная кооперация.

— Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие. Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявление. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить, — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что не намерен давать оценку тому, что произошло с самолетом Ryanair в республике. По его словам, Белоруссия сама должна не спеша разобраться в данном вопросе.

— Как мне объяснил сам президент Белоруссии, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек на борту, уже после того, как он оказался на территории Белоруссии, когда в интернете появились его фотографии, — приводит Интерфакс слова президента РФ.

Глава государства напомнил, что ранее в Москве задержали подозреваемых в планировании переворота в Белоруссии и убийства президента республики Александра Лукашенко. При этом Путин подчеркнул, что Москва выполнила задержание только по запросу КГБ Белоруссии.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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