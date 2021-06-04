Педиатр рассказала, опасны ли шоколадные батончики для детей

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Педиатр и врач высшей категории Лина Мурадова рассказала, вредны ли шоколад и шоколадные батончики для детей и подростков. Она уточнила, что их не стоит есть при ряде заболеваний, в том числе аллергических.

Однако если у ребенка нет проблем со здоровьем, следует присмотреться к его рациону, пояснила педиатр. Изначально в России батончики позиционировались как перекус для взрослых, в меньшей степени ориентируясь на аудиторию помоложе.

— Когда ребенок ничего не ест на фоне стресса и он съел за весь день вот эти два батончика. Лучше, конечно, съесть эти два батончика, чем вообще ничего не есть. Если он питается полноценно и еще заедает этими батончиками, то тогда идет перебор в углеводах, которые потом откладываются в жир, — отметила Мурадова.

Также она объяснила, что недостатком данного продукта считается большое количество сахара, но прямой вред от них не доказан, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, кому опасно есть окрошку.

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