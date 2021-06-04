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Число выданных впервые водительских прав выросло в Москве более чем в 2,5 раза
Фото: mos.ru

Число выданных впервые водительских прав выросло в Москве более чем в 2,5 раза

Анастасия Колоскова

Город

Количество выданных впервые водительских удостоверений выросло в Москве на 156 процентов за пять месяцев 2021 года. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по городу.

Всего с начала года москвичам выдали 205,7 тысячи водительских удостоверений. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлогодним на 16,7 процента. При этом 33 758 удостоверений было выдано впервые (плюс 156 процентов).

Всего с начала года в Москве количество регистрационных действий с транспортными средствами увеличилось на 50 процентов.

За пять месяцев этого года москвичи совершили более 451,5 тысячи регистрационных действий с транспортными средствами, к которым относятся постановка или снятие с регистрационного учета или внесение каких-либо изменений. Это на 44,9 процента больше аналогичного показателя прошлого года.

Столичная Госавтоинспекция напомнила, что самым преимущественным способом обращения в подразделение для получения государственной услуги является подача заявления в электронном виде.

Ранее москвичам напомнили о необходимости оплачивать штрафы вовремя.

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