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Столтенберг заявил о необходимости выстраивать диалог с Россией
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Столтенберг заявил о необходимости выстраивать диалог с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

НАТО видит необходимость в ведении диалога с Россией, несмотря на большое количество разногласий. Об этом рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтеберг в пятницу, 4 июня.

В частности, НАТО и Россия должны обсудить контроль над вооружением и другие вопросы, в которых может наблюдаться разногласие, уточнил генсек НАТО.

— В то же время мы верим в диалог с Россией. Частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношении сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед, — отметил Столтеберг.

Он подчеркнул, что ведение диалога с Россией является для НАТО признаком силы, а не слабости, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ожиданиях от переговоров с президентом США Джо Байденом.

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