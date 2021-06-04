Трамваи не будут ходить в Новогирееве по выходным в связи с ремонтом путей с 5 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новогиреевская улица Карта всех событий

Трамваи не будут ходить по выходным на участке от Новогиреева до 3-й Владимирской улицы с 5 июня. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.

— Временные маршруты трамваев: № 36 — от Метрогородка до 3-й Владимирской улицы (вместо Новогиреева), № 37 — от МЦД Каланчевская до 3-й Владимирской улицы (вместо Новогиреева), № 43 — от МЦК Угрешская до проезда Энтузиастов (вместо 3-й Владимирской улицы), — рассказали в ведомстве.

На время работ будет запущен временный маршрут автобуса № 037, который будет следовать от 3-й Владимирской улицы через Новогиреевскую улицу, Зеленый проспект, метро «Новогиреево» и Свободный проспект до платформы Новогиреево.

Изменения в движении вызваны необходимостью проведения ремонта путей, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram/DtOperativno

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить в Строгине в связи с ремонтом путей 5 и 6 июня.

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