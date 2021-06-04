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Новая станция Щукинская МЦД-2 начнет работу в июне
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Новая станция Щукинская МЦД-2 начнет работу в июне

Иван Юминов

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Стрешнево Карта всех событий

Станция Щукинская второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) начнет работу в июне. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.

Уточняется, что это позволит совершить пересадку на станцию метро «Щукинская» за две минуты. Кроме того, рядом с новой станцией проходит более десяти маршрутов наземного транспорта.

При этом станцию Покровское-Стрешнево МЦД закроют, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что утвержден проект развития территорий около станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2.

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новые станцииДепартамент транспорта МосквыМЦД-2
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