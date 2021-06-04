Сергей Собянин: Инвестиции стоит вкладывать в территории, которые выбирают люди

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Инвестиции стоит вкладывать в территории, которые выбирают люди. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

— Там, где больше людей, куда устремляются люди, туда должны приходить инвестиции. Мы видим современную экономическую географию, она дает ясный, четкий ответ: где выше плотность и концентрация населения, там динамичнее развивается экономика, технологии, инвестиции, образование, там возникают точки роста, локомотивы роста для целых регионов и стран, — рассказал глава города.

Бюджетные средства, вложенные в развитие столичной инфраструктуры, всегда привлекают новые инвестиции, приводит слова зампреда правительства России Марата Хуснуллина официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Собянин заявил, что Москва каждые десять лет «растет» на миллион человек.

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