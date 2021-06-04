Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: Инвестиции стоит вкладывать в территории, которые выбирают люди
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин: Инвестиции стоит вкладывать в территории, которые выбирают люди

Иван Юминов

Город

Инвестиции стоит вкладывать в территории, которые выбирают люди. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

— Там, где больше людей, куда устремляются люди, туда должны приходить инвестиции. Мы видим современную экономическую географию, она дает ясный, четкий ответ: где выше плотность и концентрация населения, там динамичнее развивается экономика, технологии, инвестиции, образование, там возникают точки роста, локомотивы роста для целых регионов и стран, — рассказал глава города.

Бюджетные средства, вложенные в развитие столичной инфраструктуры, всегда привлекают новые инвестиции, приводит слова зампреда правительства России Марата Хуснуллина официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Собянин заявил, что Москва каждые десять лет «растет» на миллион человек.

Читайте также: Сергей Собянин: Количество вредных выбросов в Москве уменьшилось более чем в два раза

инвестицииСергей СобянинПМЭФ-2021
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте