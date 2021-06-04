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Более двух тысяч школьников прошли обучение по программе «Московский экскурсовод»
Экскурсовод Центра профориентации Московского метрополитена Вера Владыкина / Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Более двух тысяч школьников прошли обучение по программе «Московский экскурсовод»

Анастасия Колоскова

Город

Более 2,2 тысячи столичных школьников из 195 образовательных организаций прошли обучение в рамках межведомственного проекта «Московский экскурсовод». Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Отмечается, что за год обучения школьники знакомились с современными технологиями в сфере туризма, а также изучали основы составления экскурсионных маршрутов и проведения познавательных прогулок по городу и музейным экспозициям. Кроме того, программа содержала сведения об истории, архитектуре и культуре столицы.

Также у обучающихся была возможность перенять опыт старших коллег — профессиональных гидов, говорится в сообщении.

Обучение проходило на площадках 22 учреждений культуры столицы, в том числе Музея Победы, Дарвиновского музея, Музея космонавтики, Дома Гоголя, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Музея Скрябина, павильона «Нефть» на ВДНХ и других.

Занятия в этом году впервые проводились дистанционно с использованием цифровых технологий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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