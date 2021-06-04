Власти Москвы заявили, что не планируют поднимать цены на парковку

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные власти пока не собираются увеличивать цены на парковку. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на Петербургском международном экономическом форуме.

— Сейчас нет. Мы не так давно изменили тарифы, где-то снизили, где-то повысили. Пока того, что сделали, мы видим, хватает, — сообщил заместитель мэра столицы, отвечая на вопрос — будут ли повышаться цены на парковки.

По словам Ликсутова, столичные власти готовы по просьбе горожан «вырезать из платной парковки» и отдать парковочные места жителям, обладающим резидентными разрешениями, сообщает RT.

Ранее автоэксперт оценил законопроект о новых штрафах за парковку.

Читайте также: Оборудование для тестирования каршеринга «Рули» начали устанавливать в столице