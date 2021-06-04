Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Москвы заявили, что не планируют поднимать цены на парковку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Власти Москвы заявили, что не планируют поднимать цены на парковку

Анастасия Колоскова

Город

Столичные власти пока не собираются увеличивать цены на парковку. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на Петербургском международном экономическом форуме.

— Сейчас нет. Мы не так давно изменили тарифы, где-то снизили, где-то повысили. Пока того, что сделали, мы видим, хватает, — сообщил заместитель мэра столицы, отвечая на вопрос — будут ли повышаться цены на парковки.

По словам Ликсутова, столичные власти готовы по просьбе горожан «вырезать из платной парковки» и отдать парковочные места жителям, обладающим резидентными разрешениями, сообщает RT.

Ранее автоэксперт оценил законопроект о новых штрафах за парковку.

Читайте также: Оборудование для тестирования каршеринга «Рули» начали устанавливать в столице

Максим ЛиксутовПарковки Мосвыпарковка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте