Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Максим Ликсутов рассказал о популярности проката самокатов в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Максим Ликсутов рассказал о популярности проката самокатов в Москве

Иван Юминов

Транспорт

Число москвичей, которые воспользовались прокатом самокатов, за год в два раза превысило показатели велопроката за пять лет. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

— За один год количество людей, которые пользуются самокатами, так называемое количество прокатов, в два раза больше стало, чем за пять лет прокат велосипедов. За один год самокаты стартанули очень быстро, — приводит слова Ликсутова RT.

Ранее Ликсутов заявил, что власти Москвы не планируют поднимать цены на парковку.

Читайте также: Более 200 новых трамваев появится в Москве до конца 2022 года

самокатМаксим Ликсутовпрокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте