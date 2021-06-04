Максим Ликсутов рассказал о популярности проката самокатов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Число москвичей, которые воспользовались прокатом самокатов, за год в два раза превысило показатели велопроката за пять лет. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

— За один год количество людей, которые пользуются самокатами, так называемое количество прокатов, в два раза больше стало, чем за пять лет прокат велосипедов. За один год самокаты стартанули очень быстро, — приводит слова Ликсутова RT.

Ранее Ликсутов заявил, что власти Москвы не планируют поднимать цены на парковку.

Читайте также: Более 200 новых трамваев появится в Москве до конца 2022 года