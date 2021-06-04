Facebook объявил, что Трампа разблокируют через два года

Фото: Whitehouse

Блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа продлится два года. Об этом рассказали в компании Facebook в пятницу, 4 июня.

Началом отсчета будет считаться 7 января 2021 года, когда действие аккаунта приостановили.

— С учетом обстоятельств, которые привели к блокировке Трампа, мы полагаем, что его действия были серьезным нарушением наших правил, которое требует наиболее серьезного наказания, которое возможно в соответствии с новыми протоколами, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что через два года блокировку бывшего президента США могут продлить, если специалисты будут видеть в восстановлении аккаунтов Трампа «риск для общественной безопасности».

При этом после окончательной отмены блокировки Facebook планирует ввести против Трампа определенные санкции, если он будет снова нарушать правила. Отмечается, что в таком случае компания может безвозвратно удалить его страницы в социальных сетях, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал штурм Капитолия в США, подчеркнув, что его не волнует вопрос блокировки в интернете.

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