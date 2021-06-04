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Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что самым важным для него является доверие народа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так российский лидер прокомментировал штурм Капитолия в США, подчеркнув, что его не волнует вопрос блокировки в интернете.

— Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует, — приводит РИА Новости слова Путина.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: Продление льготной ипотеки и «Северный поток — 2». Главные тезисы выступления Путина на ПМЭФ

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