Путин заявил, что для него важнее всего доверие народа

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что самым важным для него является доверие народа. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так российский лидер прокомментировал штурм Капитолия в США, подчеркнув, что его не волнует вопрос блокировки в интернете.

— Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует, — приводит РИА Новости слова Путина.

Напомним, ПМЭФ в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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