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Расписание поездов изменится в июне на D2, Рижском и Курском направлениях
Фото: Софья Сандурская / Агентство Москва

Расписание поездов изменится в июне на D2, Рижском и Курском направлениях

Анастасия Колоскова

Транспорт

В июне расписание поездов значительно изменится на D2, Рижском и Курском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в пятницу, 4 июня.

Это связано с масштабными работами, которые проводят РЖД на участке Каланчевская — Курская, где уже в июле этого года запустят реверсивное движение.

Так, в июне в выходные дни (с 5 на 6, 12 на 13 и 19 на 20 июня) в сообщении поездов будут большие «окна». Количество диаметральных поездов сократится, и между ними увеличится интервал. Часть поездов дальнего пригорода будет курсировать по сокращенному маршруту.

— В будние дни июня с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов на участке Дмитровская — Курская. На остальных участках в это время интервал движения поездов увеличится, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в июне на МЦД-2 начнет работу новая станция Щукинская.

Читайте также: Трамваи не будут ходить в Новогирееве по выходным в связи с ремонтом путей с 5 июня

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