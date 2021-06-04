Расписание поездов изменится в июне на D2, Рижском и Курском направлениях

Фото: Софья Сандурская / Агентство Москва

В июне расписание поездов значительно изменится на D2, Рижском и Курском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в пятницу, 4 июня.

Это связано с масштабными работами, которые проводят РЖД на участке Каланчевская — Курская, где уже в июле этого года запустят реверсивное движение.

Так, в июне в выходные дни (с 5 на 6, 12 на 13 и 19 на 20 июня) в сообщении поездов будут большие «окна». Количество диаметральных поездов сократится, и между ними увеличится интервал. Часть поездов дальнего пригорода будет курсировать по сокращенному маршруту.

— В будние дни июня с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов на участке Дмитровская — Курская. На остальных участках в это время интервал движения поездов увеличится, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в июне на МЦД-2 начнет работу новая станция Щукинская.

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