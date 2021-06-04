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Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма
Фото: Pixabay

Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Ответственность за возвращение Крыма в состав России должны понести Франция и Германия. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пятницу, 4 июня.

По его словам, недостаточно выражать «обеспокоенность», если одна страна нарушает границы другой».

— Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом, — приводит РИА Новости слова Данилова.

Ранее Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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