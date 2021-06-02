Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Полеты белорусских самолетов в Крым приведут к «немедленным санкциям». Об этом рассказала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в среду, 2 июня.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва поднимут вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Он отмечал, что поручение о проработке вопроса уже передано в компетентные ведомства.

Джапарова заявила, что Украина будет резко реагировать на осуществление перелетов в Крым.

— Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией. Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями, — приводит агентство «Укринформ» слова Джапаровой.

Ранее сообщалось, что Украина закрывает воздушное пространство для самолетов Белоруссии, из-за чего отношения между странами могли ухудшиться.

Напомним, Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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