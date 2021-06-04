«Возрождаюсь из пепла»: Бузова объяснила свой образ на премии «Муз ТВ»

Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова восхитила зрителей ярким нарядом и эффектным появлением на красной дорожке премии «Муз ТВ». В соцсетях знаменитость объяснила, что выбранный образ отражает ее настоящее состояние.

Так, на красной дорожке Ольга появилась в золотой клетке в сопровождении группы поддержки из мужчин-танцоров в черных одеждах. Вначале певицу закрывало покрывало. После того как оно упало, зрители могли рассмотреть необычный наряд звезды из золотой ткани с рукавами, напоминающими крылья.

Видео своего появления на дорожке знаменитость разметила своем Instagram-аккаунте. В публикации к нему она написала, что пережила непростой год, вспомнив о проблемах со здоровьем, в семье и на работе.

Однако знаменитость отметила, что, несмотря на преследовавшую ее череду ударов, она смогла встать и оправиться от них.

— Мой образ на дорожке премии «МузТВ» всегда символизирует мой настрой. И этот год для меня год возрождения и свободы — я больше не в клетке! Я свободна! Я возрождаюсь из пепла, как птица Феникс, — объяснила смысл своего образа Бузова.

Однако подписчики не оценили пафосный символизм звезды.

Фото: instagram/buzova86

«Не устала возрождаться?»; «Цирк ходячий»; «Ну хоть не голая, и на этом спасибо. А просто в платье прийти, без этого пафоса, слабо?»; «У королевы Елизаветы меньше пафоса», — раскритиковали они в комментариях поведение певицы.

Ранее блогер Рустам Солнцев предрек Бузовой будущее Анастасии Волочковой и Даны Борисовой.

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