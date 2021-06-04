«Это уже перебор»: Даню Милохина раскритиковали за женско-мужской наряд

Фото: Instagram / danyda_milokhin

Блогер Даня Милохин шокировал пользователей Сети нарядом, который сшит из половины ярко-розового женского платья и половины мужского костюма черного цвета. Фотографии эксцентричного образа блогер опубликовал на своей страничке в Instagram.

При этом половину волос Милохин окрасил в тон платью. Кроме того, блогер надел и разную обувь. Женскую сторону дополнил розовый босоножек на каблуке, а мужскую — черная туфля. В такое необычном наряде Милохин отправился на вручение премии «Муз ТВ», которая состоялась 4 июня.

Потрясенные подписчики не оставили наряд блогера без внимания, правда, далеко не все смогли его оценить.

«Мне кажется, это уже перебор»; «Ребят, ну это уже слишком»; «Куда этот мир катится»; «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь», — прокомментировали образ Милохина подписчики.

Ранее свой образ на премии «Муз ТВ» объяснила певица Ольга Бузова, представшая в наряде птицы Феникс.

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