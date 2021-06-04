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«Нет ничего ужасного»: Чумаков высказался о словах Лорак в адрес Меладзе
Фото: Youtube.com/Super

«Нет ничего ужасного»: Чумаков высказался о словах Лорак в адрес Меладзе

Михаил Алимов

Звезды

Певец Алексей Чумаков в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид» поделился своим мнением по поводу обвинений в адрес продюсера Константина Меладзе в домогательствах.

Ранее в эфире телепередачи Бориса Корчевникова Ани Лорак рассказала, что прекратила сотрудничество с Мелдазе по личным причинам. Певица добавила, что не была готова пойти ради популярности на те условия, которые ей предлагал продюсер.

— Я бы, может, тоже что-то предложил Ани Лорак. В этом нет ничего ужасного. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда могу немного флиртовать. И это нормально. Когда мужчина насилует женщину — это отвратительно. Когда мужчина слышит от женщины «нет» и отступает — это тоже нормально, — отметил Чумаков.

18 мая Ани Лорак заявила, что из ее интервью были сделаны неправильные выводы, после которых началась «публичная травля» человека. Она объяснила, что относится к Константину Меладзе с уважением и любовью. Также она призвала прекратить обсуждения щекотливой темы, отметив, что на сегодняшний день возможно извратить любое слово.

Читайте также: Лоза защитил Меладзе, которого обвинили в домогательствах к певицам

Константин МеладзескандалАни Лорак
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