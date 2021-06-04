«Пошлость зашкаливает»: Рудковская возмутила фанатов демонстрацией роскоши

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская поделилась видео на своей странице в соцсети Instagram. На нем запечатлено, как она в брендовой пижаме с щеткой для вытирания пыли обходит несколько автомобилей «Порше».

— Поможем выбрать мне машину для завтрашней премии «Муз-ТВ» из нашего автопарка? Голосуем! — обратилась Рудковская к подписчикам.

Однако большинство пользователей возмутились роликом звезды. Они дали понять, что разгневаны демонстрацией роскоши, подобное поведение фанаты посчитали неэтичным.

«У людей реально нет денег на лечение больных детей, а мы машинку не можем выбрать, надоели своей показухой»; «Понты-то какие»; «Пошлость зашкаливает», — написали фолловеры.

Ранее Плющенко показал 8-месячного сына Арсения. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.

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