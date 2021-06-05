Эксперт сообщил, когда россияне смогут «оплачивать лицом» покупки и проезд

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Оплатить покупки с помощью биометрии «по лицу» в магазинах и проезд в общественном транспорте бесконтактным способом россияне смогут уже к концу 2021 года. Об этом сообщил в пятницу, 4 июня, руководитель коммерческого блока компании OVision — разработчика технологии — Владислав Минеев.

В настоящее время проект уже проходит испытания в Санкт-Петербурге.

— OPay – это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги, — рассказал специалист.

Он отметил, что внедрение устройств планируется в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды и техники. В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах.

Устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире, подчеркнул Минеев. Алгоритм распознавания специалисты создали с нуля, он обучен на 100 миллионах лиц. Также команда проекта разработала алгоритм, который помогает отличать живого человека от фото.

Для подтверждения оплаты покупателю необходимо будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им пин-код. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение OVISION на IOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение банковскую карту, передает РИА Новости.

Ранее Виталий Савельев рассказал, когда биометрию начнут использовать для проезда в транспорте.

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