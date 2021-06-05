Экс-супруга возлюбленного Макеевой озвучила сумму алиментов на четверых детей

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Бывшая жена Романа Малькова, возлюбленного актрисы Анастасии Макеевой, назвала сумму алиментов, которую мужчина должен выплачивать на их общих детей.

Мужчина оставил экс-супругу Светлану и четверых детей в Словении. Женщина зарабатывает на жизнь уроками живописи и жалуется на отсутствие помощи со стороны бывшего мужа. По ее словам, суд назначил по 25 тысяч рублей на каждого ребенка, но Мальков пока не торопится платить.

— С февраля от него ничего не поступает. Суд дает еще месяц дополнительно на случай обжалования, — написала Светлана в соцсети Instagram.

Сам Роман Мальков говорит, что является владельцем маленького завода, а также что его деятельность связана со строительным бизнесом.

Светлана Малькова рассказала, что почти все дети не желают общаться с отцом, кроме старшего сына Андрея. Он даже уехал в Россию, чтобы жить с отцом и мачехой.

Ранее Анастасия Макеева сравнила прошлый брак мужа с нынешним.

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