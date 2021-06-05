Экс-супруга возлюбленного Макеевой озвучила сумму алиментов на четверых детей
Бывшая жена Романа Малькова, возлюбленного актрисы Анастасии Макеевой, назвала сумму алиментов, которую мужчина должен выплачивать на их общих детей.
Мужчина оставил экс-супругу Светлану и четверых детей в Словении. Женщина зарабатывает на жизнь уроками живописи и жалуется на отсутствие помощи со стороны бывшего мужа. По ее словам, суд назначил по 25 тысяч рублей на каждого ребенка, но Мальков пока не торопится платить.
— С февраля от него ничего не поступает. Суд дает еще месяц дополнительно на случай обжалования, — написала Светлана в соцсети Instagram.
Сам Роман Мальков говорит, что является владельцем маленького завода, а также что его деятельность связана со строительным бизнесом.
Светлана Малькова рассказала, что почти все дети не желают общаться с отцом, кроме старшего сына Андрея. Он даже уехал в Россию, чтобы жить с отцом и мачехой.
Ранее Анастасия Макеева сравнила прошлый брак мужа с нынешним.
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