Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог назвала даты рождения тех, на кого повлияет квадрат Сатурна и Урана
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог назвала даты рождения тех, на кого повлияет квадрат Сатурна и Урана

Виктория Родимкина

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина опубликовала даты рождения людей, на которых квадрат Сатурна и Урана будет влиять наиболее сильно в 2021 году.

По ее словам, в течение этого и следующего годов планеты Уран и Сатурн несколько раз будут «сшибаться лбами», образуя напряженный аспект между знаками Тельца и Водолея.

— Если прошлое и будущее сейчас тянут в разные стороны — это неспроста. Уран требует двинуться вперед — сколько можно жить по-старому! Сатурн настаивает, что знакомая дорога всегда удобнее, а любая стабильность лучше неизвестности, — пояснила астролог.

Василиса Володина также отметила, что люди, чьи даты рождения находятся среди перечисленных, должны предпринять решительные шаги, чтобы изменить существующее положение вещей. При этом процесс изменений будет пугающим и дискомфортным.

Телеведущая на своем официальном сайте отметила, что прогноз касается не всей жизни целиком, а только отдельных ее сфер.

Ранее Василиса Володина рассказала, кому этим летом удастся похудеть.

Читайте также: Астролог объяснила, в какие дни июня нельзя тратить деньги

астрологиязнак зодиакаВасилиса Володина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте