Астролог назвала даты рождения тех, на кого повлияет квадрат Сатурна и Урана

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина опубликовала даты рождения людей, на которых квадрат Сатурна и Урана будет влиять наиболее сильно в 2021 году.

По ее словам, в течение этого и следующего годов планеты Уран и Сатурн несколько раз будут «сшибаться лбами», образуя напряженный аспект между знаками Тельца и Водолея.

— Если прошлое и будущее сейчас тянут в разные стороны — это неспроста. Уран требует двинуться вперед — сколько можно жить по-старому! Сатурн настаивает, что знакомая дорога всегда удобнее, а любая стабильность лучше неизвестности, — пояснила астролог.

Василиса Володина также отметила, что люди, чьи даты рождения находятся среди перечисленных, должны предпринять решительные шаги, чтобы изменить существующее положение вещей. При этом процесс изменений будет пугающим и дискомфортным.

Телеведущая на своем официальном сайте отметила, что прогноз касается не всей жизни целиком, а только отдельных ее сфер.

Ранее Василиса Володина рассказала, кому этим летом удастся похудеть.

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