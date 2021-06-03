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Астролог объяснила, в какие дни июня нельзя тратить деньги
кадр из фильма Шопоголик

Астролог объяснила, в какие дни июня нельзя тратить деньги

Михаил Алимов

Общество

Астролог и специалист по лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, что в течение четырех июньских дней лучше воздержаться от каких-либо покупок.

— 8, 10, 17 и 19 число неблагоприятны для любых вложений, каких-то инвестиций, предоплат, заключения важных контактов, договоров. Любых других покупок, вложений, от которых вы ожидаете прибыль в будущем, — рассказала специалист.

По ее словам, в эти дни с деньгами может произойти какая-то проблема — проект застрянет, люди подведут, или случатся другие похожие ситуации.

Как объяснила астролог, в эти дни нельзя класть деньги на депозит, совершать дорогостоящие покупки, запускать рекламную компанию и оплачивать обучение, если полученные знания планируется монетизировать, сообщает Пятый канал.

Ранее хиромант рассказал, как по линиям на ладони определить будущую профессию.

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