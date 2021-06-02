Названы пять знаков зодиака, которым могут разбить сердце в июне

Фото: pexels.com

Расположение звезд во время рождения человека сказывается не только на его характере, но и на важных жизненных обстоятельствах, которые будут с ним происходить в течение всей жизни. Астрологи составили список из пяти знаков зодиака, которым в июне могут разбить сердце.

Близнецы

Проблемы в любви могут возникнуть у большинства представителей этого знака зодиака в начале лета. Некоторых может настичь болезненное расставание. Астрологические эксперты утверждают, что со временем боль станет тише, а у Близнецов появится шанс вновь обрести счастье. Новая любовь может нагрянуть уже предстоящей зимой. Важно не позволять эмоциям взять над собой верх. Звезды рекомендуют отдать бразды правления разуму.

Лев

Люди, рожденные под этим созвездием, могут разочароваться в тех, кому доверяли. Возможно, они сами не замечали того, что лежало на поверхности. Лучше Львам объективно посмотреть правде в глаза. Так они смогут уберечь себя от душевной боли, если расстанутся с человеком, который им не подходит. При этом представители этого зодиакального знака не будут долго страдать. Звезды сулят им скорую встречу с верным поклонником, который поможет им забыть о былом.

Весы

Весам может открыться страшная правда об их второй половинке в начале лета. Это буквально разобьет им сердце. На поверхность всплывут все секреты. По мнению астрологов, Весам удастся пережить этот трудный период. В результате они получат больше, чем имели. В конце года их ожидает нечто судьбоносное. Например, знакомство с нужным человеком. Важно подготовиться к этой встрече.

Козерог

Точку в отношениях в июне могут поставить и те, кто родился под этим созвездием. В большинстве пар, где один из партнеров — Козерог, давно все было натянуто, поэтому пришло время расставить все точки над «и». Астрологи утверждают, что представители этого зодиакального знака могут сохранить свои отношения, но им придется приложить для этого много усилий, отмечает Newinform.

Рыбы

Рыбы снимут розовые очки. Они увидят, что те, кого они буквально боготворили, неидеальны. Звезды советуют им разорвать отношения, потому что они точно обречены. Представителям этого знака зодиака стоит вспомнить утверждение о том, что люди не меняются, и прекратить пытаться принять то, что доставляет им боль.

Читайте также: Астрологи назвали пять знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом