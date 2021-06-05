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Более 1,9 тысячи опор освещения появится на востоке Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 1,9 тысячи опор освещения появится на востоке Москвы

Виктория Родимкина

Город

Свыше 1,9 тысячи опор наружного освещения со светодиодными светильниками установят на территории Восточного административного округа столицы в 2021 году.

В городе создается единая светоцветовая среда, которая является безопасной и комфортной в темное время суток.

По просьбам москвичей дополнительное освещение будет организовано во дворах и на придворных площадках. Там появятся свыше 1,4 тысячи новых фонарей. На территории образовательных учреждений установят 501 опору освещения.

Все фонари, которые устанавливаются в столице, оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети Москвы.

Так, среди прочих, в районе Богородское будет установлено 95 фонарей, в Восточном Измайлове появятся 86 фонарей, в Новокосине — 90, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что после реорганизации бывшей промзоны «Коровино» появится более 1,5 тысячи рабочих мест.

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