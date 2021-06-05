Россия временно запретила экспорт гречки

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Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, ограничение будет действовать до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление правительства страны было принято в конце апреля.

Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи, на транзитные товары, на поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России на территории других стран.

В апреле Союз экспортеров зерна сообщал, что основными импортерами гречки из России являются Китай, Латвия и Украина. Уточнялось, что поставки гречки в Китай с июля прошлого года по апрель 2021 года составили 26,228 тысячи тонн, в Латвию — 14,339 тысячи тонн, на Украину — 13,189 тысячи тонн, сообщает РИА Новости.

Урожай гречихи в прошлом году составил 892 тысячи тонн. Это на 13,5 процента превышает показатели 2019 года.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на гречку после запрета экспорта.

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