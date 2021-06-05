Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Вавилова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Три трамвайных маршрута на улице Вавилова в Москве задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 5 июня.

Речь идет о маршрутах № 14, 26, 39. В районе Ломоносовского проспекта и улицы Кржижановского маршруты указанных трамваев временно изменены.

Москвичей призвали внимательно слушать объявления водителей.

— По маршрутам трамваев работают автобусы, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве закроют две парковки со шлагбаумом на несколько дней в июне.

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