Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Вавилова
Россия, Москва, улица ВавиловаКарта всех событий
Три трамвайных маршрута на улице Вавилова в Москве задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 5 июня.
Речь идет о маршрутах № 14, 26, 39. В районе Ломоносовского проспекта и улицы Кржижановского маршруты указанных трамваев временно изменены.
Москвичей призвали внимательно слушать объявления водителей.
— По маршрутам трамваев работают автобусы, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Москве закроют две парковки со шлагбаумом на несколько дней в июне.
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