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Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Вавилова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Вавилова

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица ВавиловаКарта всех событий

Три трамвайных маршрута на улице Вавилова в Москве задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 5 июня.

Речь идет о маршрутах № 14, 26, 39. В районе Ломоносовского проспекта и улицы Кржижановского маршруты указанных трамваев временно изменены.

Москвичей призвали внимательно слушать объявления водителей.

— По маршрутам трамваев работают автобусы, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве закроют две парковки со шлагбаумом на несколько дней в июне.

Читайте также: Маршруты двух автобусов изменятся из-за ремонтных работ на востоке Москвы

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