Маршруты двух автобусов изменятся из-за ремонтных работ на востоке Москвы
В связи с аварийными работами с субботы, 5 июня, изменятся маршруты автобусов № 34 и 833. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Эти автобусы поедут вместо улицы 16-я Парковая по улице 15-я Парковая и Сиреневому бульвару до площади Соловецких Юнг со всеми остановками по пути следования.
Отмечается, что изменение временное, оно будет действовать в период проведения аварийных работ.
Уточняется, что остановка «Площадь Соловецких Юнг» в сторону улицы 15-я Парковая переносится с четной стороны Сиреневого бульвара на нечетную, к дому № 75.
Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить в Новогирееве по выходным в связи с ремонтом путей с 5 июня.
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