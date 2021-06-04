Маршруты двух автобусов изменятся из-за ремонтных работ на востоке Москвы

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улица 15-я Парковая Карта всех событий

В связи с аварийными работами с субботы, 5 июня, изменятся маршруты автобусов № 34 и 833. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Эти автобусы поедут вместо улицы 16-я Парковая по улице 15-я Парковая и Сиреневому бульвару до площади Соловецких Юнг со всеми остановками по пути следования.

Отмечается, что изменение временное, оно будет действовать в период проведения аварийных работ.

Уточняется, что остановка «Площадь Соловецких Юнг» в сторону улицы 15-я Парковая переносится с четной стороны Сиреневого бульвара на нечетную, к дому № 75.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить в Новогирееве по выходным в связи с ремонтом путей с 5 июня.

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