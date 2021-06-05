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Движение трамваев на улице Вавилова восстановили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение трамваев на улице Вавилова восстановили

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица ВавиловаКарта всех событий

Движение трех трамвайных маршрутов восстановили в Москве на улице Вавилова. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в субботу, 5 июня.

— Восстановлено движение трамваев на улице Вавилова, — говорится в сообщении.

Ранее дептранс сообщил, что три трамвайных маршрута — № 14, 26, 39 — задерживаются по техническим причинам. Вместо трамваев по улице Вавилова были временно пущены автобусы.

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