Движение трамваев на улице Вавилова восстановили
Россия, Москва, улица ВавиловаКарта всех событий
Движение трех трамвайных маршрутов восстановили в Москве на улице Вавилова. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в субботу, 5 июня.
— Восстановлено движение трамваев на улице Вавилова, — говорится в сообщении.
Ранее дептранс сообщил, что три трамвайных маршрута — № 14, 26, 39 — задерживаются по техническим причинам. Вместо трамваев по улице Вавилова были временно пущены автобусы.
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