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Столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

Виктория Родимкина

Город

Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в субботу, 5 июня.

По его словам, в будущем планируется ввести следующие правила: езда на самокатах, используемых на проезжей части будет регулироваться ГИБДД, а те средства, что используются в пешеходных зонах, должны будут двигаться со скоростью потока.

Кроме того, электросамокаты, которые предназначены для проката, будут ограничены в скорости движения до 25 километров в час.

— Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но при этом не будут ограничивать использование электрических самокатов, — сказал Максим Ликсутов.

Он пояснил, что ограничение скорости движения электросамоката следует ввести ввиду того, что человек на нем не использует средства индивидуальной защиты, как, например, водитель мотоцикла. Это, по мнению заммэра, увеличивает риски.

Максим Ликсутов добавил, что этот набор мер направлен на то, чтобы использование электросамокатов было безопасным, а их пользователей стало больше, сообщает РИА Новости.

Ранее СПЧ предложил повесить номерные знаки на электросамокаты.

Читайте также: Максим Ликсутов рассказал о популярности проката самокатов в Москве

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