Глава Россельхознадзора заявил о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин

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Россия зависит от импорта куриных яиц, которые используются для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в субботу, 5 июня.

Он отметил, что для производства вакцин требуются яйца, свободные от патогенной микрофлоры. В России фабрик для производства таких яиц нет, продукцию привозят из других стран.

— В целом для страны не иметь своего производства яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос, — заявил Сергей Данкверт в интервью РБК.

Глава Россельхознадзора пояснил, что особые яйца нужны не только для создания вакцины от коронавируса, но и других препаратов, например вакцины от гриппа.

Сергей Данкверт подчеркнул, что поставки в Россию яиц, которые задействованы в производстве вакцин, не останавливались.

Ранее сообщалось, что производство нового препарата от коронавируса началось в России.

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