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Около двух тысяч новых фонарей установят на западе Москвы в 2021 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около двух тысяч новых фонарей установят на западе Москвы в 2021 году

Виктория Родимкина

Город

Более 1,9 тысячи новых фонарей появятся в 2021 году на территории Западного административного округа Москвы.

По просьбам москвичей новые опоры освещения установят во дворах и на территориях образовательных учреждений.

Все фонари, которые устанавливаются на улицах столицы, оснащены светодиодными светильниками. Им требуется в несколько раз меньше электроэнергии, благодаря чему снижается общая нагрузка на электрические сети города.

Системы уличного освещения своевременно ремонтируются и проходят техническое обслуживание. Это помогает обеспечивать безопасность москвичей, а применение современных технологий позволяет снизить число потребляемой энергии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы появится более 1,9 тысячи опор освещения.

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