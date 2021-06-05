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«Лечись, пожалуйста»: Мирослава Карпович напугала поклонников внешним видом
Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

«Лечись, пожалуйста»: Мирослава Карпович напугала поклонников внешним видом

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Мирослава Карпович, находясь на отдыхе на Мальдивах, опубликовала фотографию в купальнике, на которой выглядит, по мнению поклонников, слишком худой.

Подписчики звезды «Папиных дочек» выразили опасения, что у актрисы могла развиться анорексия. На снимке Мирослава Карпович в голубом купальнике стоит на краю пирса, размахивая руками.

— Рай, очень, очень, очень, — подписала публикацию в Instagram актриса.

Некоторые поклонники пожелали ей хорошего отдыха и порадовались за нее: «Красота»; «Да здравствует солнечный отпуск! Ура, товарищи»; «Какая красота! Спасибо, что делитесь впечатлениями»; «Счастливого отпуска, красавица».

Но были и те, кто посчитал худобу актрисы нездоровой: «Анорексия? Мирослава, кушайте! У красивой женщины должен быть аппетит!»; «Боже, как Кощей тощая»; «Это анорексия, лечись, пожалуйста»; «Мирослава, набери хоть пять кило, очень страшно за тебя».

Ранее Мирослава Карпович рассказала, что позволяет ей сохранять отличную фигуру.

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лечениеанорексияМирослава Карпович
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