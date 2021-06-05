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Гинцбург заявил, что для производства вакцины «Спутник V» не используются яйца
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Гинцбург заявил, что для производства вакцины «Спутник V» не используются яйца

Анастасия Колоскова

Наука

Для производства вакцины «Спутник V» не используются яйца. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

— Нет, для производства «Спутника V» (яйца — прим «ВМ») не нужны, — ответил на вопрос о необходимости яиц для производства вакцины Гинцбург, отметив, что она изготавливается на синтетических средах.

Директор центра Гамалеи добавил, что они не закупают яйца для производства вакцин, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия зависит от импорта куриных яиц, которые используются для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса. Он отметил, что для производства вакцин требуются яйца, свободные от патогенной микрофлоры, которых нет в нашей стране.

Читайте также: Бразильский регулятор разрешил ввоз в страну вакцины «Спутник V»

вакцинаяйца«Спутник V»
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